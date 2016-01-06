《中国报摘》--中国证券报1月6日

* 头版头条:

--在中国证监会发声缓解市场对于“减持”担忧的背景下，沪深股指延续跌势，但下行脚步明显趋缓。作为熔断机制基准指数的沪深300指数则率先以温和涨幅红盘报收。业内人士认为，后市伴随风险集中释放，指数在大幅波动后有望逐步企稳。

* 其他:

--商务部消息，预计2015年吸收外资1,260亿美元，再创历史新高，利用外资质量进一步提升；下一步将进一步扩大各领域对外开放，不断优化外商投资环境，提振投资者信心，进一步提高利用外资质量。

--近日发改委正式印发《哈尔滨新区总体方案》，哈尔滨新区规划面积493平方公里，战略定位为中俄全面合作重要承载区、东北地区新的经济增长极、老工业基地转型发展示范区和特色国际文化旅游聚集区。

--中证中小投资者服务中心有限责任公司与81家证券公司北京地区的327家营业部签署了关于促进北京地区证券纠纷解决的工作备忘录，在北京地区试点推出证券纠纷解决小额速调机制，进一步维护投资者特别是中小投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展。

--国务院办公厅日前印发的《国务院部门权力和责任清单编制试点方案》提出，根据部门职责特点，确定在国家发改委、民政部、司法部、文化部、海关总署、税务总局、证监会开展试点；并指出试点工作要在2016年12月底前完成。