《中国报摘》--中国证券报1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
* 头版头条:
--在中国证监会发声缓解市场对于“减持”担忧的背景下，沪深股指延续跌势，但下行脚步明显趋缓。作为熔断机制基准指数的沪深300指数则率先以温和涨幅红盘报收。业内人士认为，后市伴随风险集中释放，指数在大幅波动后有望逐步企稳。
* 其他:
--商务部消息，预计2015年吸收外资1,260亿美元，再创历史新高，利用外资质量进一步提升；下一步将进一步扩大各领域对外开放，不断优化外商投资环境，提振投资者信心，进一步提高利用外资质量。
--近日发改委正式印发《哈尔滨新区总体方案》，哈尔滨新区规划面积493平方公里，战略定位为中俄全面合作重要承载区、东北地区新的经济增长极、老工业基地转型发展示范区和特色国际文化旅游聚集区。
--中证中小投资者服务中心有限责任公司与81家证券公司北京地区的327家营业部签署了关于促进北京地区证券纠纷解决的工作备忘录，在北京地区试点推出证券纠纷解决小额速调机制，进一步维护投资者特别是中小投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展。
--国务院办公厅日前印发的《国务院部门权力和责任清单编制试点方案》提出，根据部门职责特点，确定在国家发改委、民政部、司法部、文化部、海关总署、税务总局、证监会开展试点；并指出试点工作要在2016年12月底前完成。
--面对二级市场的剧烈调整，一批上市公司的大股东和董监高率先站出来表态。据不完全统计，两市合计已有26家上市公司发布“关于承诺不减持公司股份”或“延长限售承诺”的公告。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。