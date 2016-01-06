版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月6日-1月13日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间  国家  规模  发行细节
 1/7         英国        标售票息4%的2060年到期公债
 1/7         日本        标售30年期公债
 1/7         日本        标售三个月期贴现国库券
 1/8         日本        标售六个月期贴现国库券
 1/12        美国        发售三年期公债
 1/12        英国        标售2046年到期的通胀保值公
                         债
 1/13        美国        发售10年期公债
                         
 1/13        日本        标售10年期通胀保值债券
                         
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 孙国玉；审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐