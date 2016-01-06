中国个股：中国建筑获上海青浦城镇化PPP项目，近期投资额约120亿元

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海1月6日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周二晚间公告称，旗下子公司已获得上海青浦区新型城镇化综合开发项目，这是上海首个实施的新型城镇化PPP（政府与社会资本合作）项目，近期投资约120亿元人民币。
公告称，该项目由中国建筑下属中建第八工程局和中建方程投资公司具体负责，合作周期为10年，按一体设计、分阶段分步骤实施，首批项目包括731亩的城中村改造工程、20多平方公里的美丽河湖建设计划，以及公交枢纽等10多个子项目的建设。
国家发改委此前已向社会推介两批PPP项目，发改委PPP项目库总计包含2,125个项目、总投资3.5万亿元。而财政部上月宣布，今年起对PPP项目实施以奖代补政策，投资规模3亿元以下的项目奖励300万元，3-10亿元项目奖励500万元，10亿元以上项目奖励800万元，执行期暂定三年。
中国建筑周二收报6.03元，过去一个月累计下跌7.37%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。