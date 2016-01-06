中国个股：中国建筑获上海青浦城镇化PPP项目，近期投资额约120亿元

路透上海1月6日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周二晚间公告称，旗下子公司已获得上海青浦区新型城镇化综合开发项目，这是上海首个实施的新型城镇化PPP（政府与社会资本合作）项目，近期投资约120亿元人民币。

公告称，该项目由中国建筑下属中建第八工程局和中建方程投资公司具体负责，合作周期为10年，按一体设计、分阶段分步骤实施，首批项目包括731亩的城中村改造工程、20多平方公里的美丽河湖建设计划，以及公交枢纽等10多个子项目的建设。

国家发改委此前已向社会推介两批PPP项目，发改委PPP项目库总计包含2,125个项目、总投资3.5万亿元。而财政部上月宣布，今年起对PPP项目实施以奖代补政策，投资规模3亿元以下的项目奖励300万元，3-10亿元项目奖励500万元，10亿元以上项目奖励800万元，执行期暂定三年。