中国经济：今年GDP增速料降至6.7%左右，商品房价格增长3.9%--中科院

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月6日 - 中国科学院预测科学研究中心发布2016年中国经济预测称，今年中国经济将保持稳定增长，国内生产总值(GDP)增速在6.7%左右，较2015年下降约0.2个百分点。
人民日报海外版周三援引报告并预计，2016年商品房价格将延续2015年平稳增长态势，商品房平均销售价格预测结果为7,010元人民币/平方米，同比增长3.9%。
报告指出，2015年上半年，在调控政策影响下，房地产市场交易量出现严重下滑；下半年，为了刺激房地产市场，消化累积越来越多的库存，相关调控政策开始出现松绑，房地产市场开始回暖。 “展望2016年，影响中国房地产市场走势的因素众多。”中国科学院预测科学研究中心研究员杨翠红分析指出，2016年，供需两侧都开始出现好转的迹象，从供给方面来看，适度宽松的货币政策下市场流动性增加，商品房销售好转，房企资金状况将有所好转。
同时，国家实施积极的财政政策，加大了保障性住房棚户区改造等民生工程建设指标，新开工面积指标有可能好转。从需求方面来看，在宽松的信贷政策下，居民购房的支付能力提升，购房的意愿提升，去库存措施的实施将促进商品房成交率的上升。 从长期来看，人口总量、人口增速、人口结构以及人口迁移等因素对房地产市场现阶段状况以及未来发展趋势或潜在风险具有重要影响；新型城镇化与房地产市场供需关联紧密，影响房地产市场需求结构、总体空间布局与供需平衡，房地产价格在长期上处于上升区间。
此外，报告并指出，不动产登记制度与户籍制度改革是加快推进政府房地产调控工作长效机制建设的重点，“一带一路”战略与京津冀一体化会促进房地产市场全面发展。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。