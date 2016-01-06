中国经济：今年GDP增速料降至6.7%左右，商品房价格增长3.9%--中科院

报告指出，2015年上半年，在调控政策影响下，房地产市场交易量出现严重下滑；下半年，为了刺激房地产市场，消化累积越来越多的库存，相关调控政策开始出现松绑，房地产市场开始回暖。 “展望2016年，影响中国房地产市场走势的因素众多。”中国科学院预测科学研究中心研究员杨翠红分析指出，2016年，供需两侧都开始出现好转的迹象，从供给方面来看，适度宽松的货币政策下市场流动性增加，商品房销售好转，房企资金状况将有所好转。

同时，国家实施积极的财政政策，加大了保障性住房棚户区改造等民生工程建设指标，新开工面积指标有可能好转。从需求方面来看，在宽松的信贷政策下，居民购房的支付能力提升，购房的意愿提升，去库存措施的实施将促进商品房成交率的上升。 从长期来看，人口总量、人口增速、人口结构以及人口迁移等因素对房地产市场现阶段状况以及未来发展趋势或潜在风险具有重要影响；新型城镇化与房地产市场供需关联紧密，影响房地产市场需求结构、总体空间布局与供需平衡，房地产价格在长期上处于上升区间。