《全球重要经济事件一览表》--1月6日-1月13日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月6日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议之会议记录(1900)。
1月7日(四)
麦迪逊--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1915)。
罗利--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“经济前景，2016年1月”发表讲话(1345)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(1310)，这是他2016年第一次讲话，两周后加拿大央行将宣布利率决议。
1月8日(五)
圣巴巴拉--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表讲话(1630)。
巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“经济前景，2016年1月”发表讲话(1800)。
1月11日(一)
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的讲话(1740)。
1月12日(二)
暂无重要经济事件。
1月13日(三)
美国锡达拉皮兹市--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1800)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就美国经济前景发表讲话(1245)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济褐皮书(1900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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