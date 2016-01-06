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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月6日-1月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月6日(三)

曼谷--泰国副总理颂吉领导的圆桌讨论泰国2016年经济展望(0130)。

雅温得--IMF总裁拉加德访问喀麦隆(至1月8日)。

圣地亚哥--智利央行公布12月政策会议的会议记录(1130)。

1月7日(四)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议(0900)。

1月8日(五)

马尼拉--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在外国记者组织的一次论坛上发言(0200)。

1月11日(一)

首尔--韩国候任企划财政部长官柳一镐出席国会对其提名进行确认的听证会。

1月12日(二)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率会议(1100)。

1月13日(三)

莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，来自财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。

华沙--波兰央行货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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