《新兴市场重要经济事件预告》--1月6日-1月13日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月6日(三)
曼谷--泰国副总理颂吉领导的圆桌讨论泰国2016年经济展望(0130)。
雅温得--IMF总裁拉加德访问喀麦隆(至1月8日)。
圣地亚哥--智利央行公布12月政策会议的会议记录(1130)。
1月7日(四)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议(0900)。
1月8日(五)
马尼拉--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在外国记者组织的一次论坛上发言(0200)。
1月11日(一)
首尔--韩国候任企划财政部长官柳一镐出席国会对其提名进行确认的听证会。
1月12日(二)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率会议(1100)。
1月13日(三)
莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，来自财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。