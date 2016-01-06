欧元区政经：德国BGA批法国经改不力，责欧洲央行政策损害欧元根基

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透柏林1月5日 - 德国外贸协会(BGA)周二抨击法国等欧元区国家经济改革不力，称这为民粹派提供了机会，并造成“欧洲内部侵蚀”。
BGA并重申其对于欧洲央行宽松货币政策的警告，指责该央行“损害欧元的根基和对欧元的信任”。
“难民涌入和恐怖主义威胁是巨大挑战。”BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)在声明稿中指出。“但我认为，最大的危险是欧洲不愿且无力应对欧元区债务危机的根本原因。”
伯尔纳特别提到法国，称该国多年来都轻忽了亟需的结构性改革，导致负债累累，使得经济难以增长。
BGA还表示，预计今年德国国内生产总值(GDP)增长1.25%，远低于政府预测的1.8%增幅。
一份BGA成员调查显示，70%相信数十万难民涌入德国给该国提供了机会，但也有62%担心难民成本将危及德国的平衡预算。
伯尔纳还称，中国是全球经济稳定性的“风险因子”，并表示中国经济若是硬着陆，将有使德国陷入衰退之虞。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。