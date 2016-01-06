汽车产业：车企在自动驾驶专利方面较硅谷公司更胜一筹--报告

路透拉斯维加斯1月5日 - 根据一份有关自动驾驶汽车技术专利的新报告，在开发自动驾驶汽车方面掌握方向盘的是汽车公司而非科技公司，日本丰田汽车 最有条件一马当先。

报告称，随着汽车制造商与硅谷企业达成自动驾驶汽车开发协议，特斯拉汽车(Tesla) 与苹果 结成伙伴关系合情合理。

上述报告基于对汽车公司和科技公司所提交自动驾驶汽车技术专利文件的具体分析，由汤森路透旗下的知识产权和科技部门完成。(tmsnrt.rs/1OxPQ3P)

报告阐述了老牌汽车公司和硅谷公司所面临的挑战。这些公司要竭力从交通出行市场赢利，而眼下这个世界正变得越来越拥挤，人们越来越担心碳排放问题。

全球汽车行业正在经历三大同时发生、互相关联的技术革新。其一便是希望以更清洁的装置取代内燃机。其二则涉及到互联网问题，需要将汽车与信息或数据服务联系到一起。其三，当前的自动化革命致力于开发自动驾驶汽车，这将催生联网电动车随时应召的服务。

“汽车公司在宣传方面不如科技公司，”报告的主要作者Tony Trippe在接受路透采访时称，“但如果你看一看专利数据，会发现汽车公司占压倒优势。”

报告显示，在自动驾驶汽车专利数量方面，丰田汽车无疑是全球领头羊。排在丰田汽车之后的依次是德国的博世公司(Robert Bosch) 、日本的Denso Corp 、韩国的现代汽车 以及通用汽车(General Motors) 。科技公司拥有自动驾驶专利最多的是Alphabet Inc的谷歌，在该名单上排名第26。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)