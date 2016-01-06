《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
*工商时报：
--全台推案量最大，被视为建筑业〞土地公〞的宝佳机构，在2015年力行〞三不〞政策后，最近购地策略大逆转。宝佳机构董事长林陈海已下达指令，开始有条件进场猎地，并点名要〞带建照〞的土地，地点全台不设限。
--经济部昨天傍晚召开记者会宣布，两岸货贸技术性沟通今日下午在北京召开，双方聚焦农工产品降税、贸易救济与特殊原产地证明等三大议题。工业局长吴明机表示，两岸良好氛围若能使大陆对台湾产业做出有利出价，会积极争取。
*经济日报：
--人民币再贬，金管会盯上TRF（目标可赎回远期契约）销售量大的银行流动性风险，尤其是中小型银行，未来将限制TRF承作量；金管会估算，保证金追缴压力较大的旧契约，今年第一季到期后才能危机解除。
--台资银行海外分行获利排行揭晓，日本市场异军突起，去年全年获利将有60多亿台币，可望超越大陆市场，成为获利排名第二高的海外市场，仅次于香港市场。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。