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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:34 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月6日

*工商时报：

--全台推案量最大，被视为建筑业〞土地公〞的宝佳机构，在2015年力行〞三不〞政策后，最近购地策略大逆转。宝佳机构董事长林陈海已下达指令，开始有条件进场猎地，并点名要〞带建照〞的土地，地点全台不设限。

--经济部昨天傍晚召开记者会宣布，两岸货贸技术性沟通今日下午在北京召开，双方聚焦农工产品降税、贸易救济与特殊原产地证明等三大议题。工业局长吴明机表示，两岸良好氛围若能使大陆对台湾产业做出有利出价，会积极争取。

*经济日报：

--人民币再贬，金管会盯上TRF（目标可赎回远期契约）销售量大的银行流动性风险，尤其是中小型银行，未来将限制TRF承作量；金管会估算，保证金追缴压力较大的旧契约，今年第一季到期后才能危机解除。

--台资银行海外分行获利排行揭晓，日本市场异军突起，去年全年获利将有60多亿台币，可望超越大陆市场，成为获利排名第二高的海外市场，仅次于香港市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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