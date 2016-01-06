版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--1月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月6日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262

1月7日(四)

0030 澳洲建筑许可 11月 -3.0% +3.9%

民间部门建筑许可 -- -2.1%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差31.00 逆差33.05

进口 -- 持平

出口 -- -3.0%

0700 德国工业订单(较前月) 11月 +0.1% +1.8%

0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.4%

(较上年同期) +2.4% +2.1%

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%

(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%

0900 意大利失业率 11月 11.5% 11.5%

1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.5%

1000 欧元区企业景气指数 12月 正0.40 正0.36

经济景气指数 正106.1 正106.1

工业景气指数 负2.9 负3.2

服务业景气指数 正12.8 正12.8

消费者信心指数 负5.7 负5.9

消费者通胀预期指数 -- 正3.7

生产者通胀预期指数 -- 负0.7

1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 12月 -- 3.0953

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.5 28.7

四周均值(万人) -- 27.7

续请失业金人数(万人) 12月26日当周 219.3 219.8

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.9

经季节调整的PMI -- 63.6

2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 -- 50.7

2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

1月6日(三)

0745 法国消费者信心指数 12月 96 95

0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 55.3 53.6

0850 法国Markit服务业PMI 12月 49.8 50.0

综合PMI 50.1 --

0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 56.0 55.4

综合PMI 55.5 --

0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 54.2 53.9

综合PMI 54.3 54.0

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 55.5 55.6

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -3.2% -3.1%

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 328.6 --

再融资指数 1,114.8 --

1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 12月 增加25.7 增加19.2

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差19.9 逆差26

出口(亿加元) 432.5 --

进口(亿加元) 452.4 --

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差423.7 逆差440

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 54.0 --

服务业PMI 54.3 --

1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.2% -0.2%

扣除运输的工厂订单(较前月) -0.3% --

耐久财订单(较前月) 11月修正值 持平 --

扣除运输的耐久财订单(较前月) 持平 --

扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.5% --

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -0.3% --

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 55.3 56.0

企业活动指数 58.7 58.4

就业指数 55.7 --

新订单指数 58.2 --

投入物价指数 49.7 --

(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐