主要国家经济指标预测--1月7日****

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月6日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262
1月7日(四)
0030 澳洲建筑许可 11月 -3.0% +3.9%
民间部门建筑许可 -- -2.1%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差31.00 逆差33.05
进口 -- 持平
出口 -- -3.0%
0700 德国工业订单(较前月) 11月 +0.1% +1.8%
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.4% +2.1%
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.5% -0.2%
(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.0% +9.0%
0900 意大利失业率 11月 11.5% 11.5%
1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.5%
1000 欧元区企业景气指数 12月 正0.40 正0.36
经济景气指数 正106.1 正106.1
工业景气指数 负2.9 负3.2
服务业景气指数 正12.8 正12.8
消费者信心指数 负5.7 负5.9
消费者通胀预期指数 -- 正3.7
生产者通胀预期指数 -- 负0.7
1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 12月 -- 3.0953
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.5 28.7
四周均值(万人) -- 27.7
续请失业金人数(万人) 12月26日当周 219.3 219.8
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.9
经季节调整的PMI -- 63.6
2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 -- 50.7
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月6日(三)
0745 法国消费者信心指数 12月 96 95
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 55.3 53.6
0850 法国Markit服务业PMI 12月 49.8 50.0
综合PMI 50.1 --
0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 56.0 55.4
综合PMI 55.5 --
0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 54.2 53.9
综合PMI 54.3 54.0
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 55.5 55.6
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -3.2% -3.1%
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 328.6 --
再融资指数 1,114.8 --
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 12月 增加25.7 增加19.2
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差19.9 逆差26
出口(亿加元) 432.5 --
进口(亿加元) 452.4 --
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差423.7 逆差440
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 54.0 --
服务业PMI 54.3 --
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.2% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -0.3% --
耐久财订单(较前月) 11月修正值 持平 --
扣除运输的耐久财订单(较前月) 持平 --
扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.5% --
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -0.3% --
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 55.3 56.0
企业活动指数 58.7 58.4
就业指数 55.7 --
新订单指数 58.2 --
投入物价指数 49.7 --
(完)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。