英国经济：12月商店物价连跌第32个月，零售业通缩状况料将持续--BRC

路透伦敦1月6日 - 英国零售业联盟(BRC)周三称，英国12月商店物价连续第32个月下跌，这进一步表明英国通胀料将保持疲软。

BRC指出，12月商店物价较上年同期下跌2%；11月为下滑2.1%，追平纪录降幅。

在分项指数中，非食品类的商品物价同比下降3%，因衣服和鞋履价格继续下滑，不过12月降幅略低于11月。

受全球大宗商品价格疲软影响，食品价格下降0.3%。

“我们预计整个零售行业当前的通缩状况在2016年上半年将持续，”数据公司Nielsen的零售和商业见解负责人Mike Watkins说道。