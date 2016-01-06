英国经济：12月商店物价连跌第32个月，零售业通缩状况料将持续--BRC

投行观点：强生目标价从122美元上调至124，评级为中性--摩根大通
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路透伦敦1月6日 - 英国零售业联盟(BRC)周三称，英国12月商店物价连续第32个月下跌，这进一步表明英国通胀料将保持疲软。
BRC指出，12月商店物价较上年同期下跌2%；11月为下滑2.1%，追平纪录降幅。
在分项指数中，非食品类的商品物价同比下降3%，因衣服和鞋履价格继续下滑，不过12月降幅略低于11月。
受全球大宗商品价格疲软影响，食品价格下降0.3%。
“我们预计整个零售行业当前的通缩状况在2016年上半年将持续，”数据公司Nielsen的零售和商业见解负责人Mike Watkins说道。
BRC的商店物价指数已连续下跌近三年，因超市之间展开价格战，而且全球趋势也造成影响，比如石油和食品价格下滑，还有英镑走强也让进口商品变得便宜。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
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