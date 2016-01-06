基金产业：12月PIMCO总回报债券基金两年多来首次恢复资金流入

路透纽约1月5日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周二公布，旗下旗舰基金总回报债券基金(Total Return Fund)12月流入13亿美元资金，受惠于客户资本利得再投资。

PIMCO表示，这是该基金自2013年4月以来首次实现资金流入。截至去年12月底，该基金资产为899亿美元。2015年PIMCO Income Fund有144亿美元资金流入。

PIMCO称，如果没有资本利得再投资的帮助，12月总回报债券基金还是会出现资金流出的局面。

根据晨星的数据，12月总回报债券基金下跌0.2%，但仍超过95%的基金。该基金全年上涨0.7%，超过87%的基金。根据Pimco提供的数据，2015年Pimco Income Fund上涨2.6%，但12月下跌0.9%。(完) (编译 王颖；审校 李爽)