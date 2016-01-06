日本已公布经济指标--2016/1/6

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% 持平 1月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.1% -0.1% 1月28日 -- 工业生产(m/m) 11月 -1.0% p +1.4% r 1月18日 -- 失业率 11月 3.3% p 3.1% @ 1月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 顺差1,115 1月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.9% -2.4% 1月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。