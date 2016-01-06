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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:39 BJT

韩国已公布经济指标--2016/1/6

经济指标                      时间   最新数据       前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季      +1.3%  @-r          +0.3%  @-r     1月25-26日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      12月      +1.3%               +1.0%                  --        --
                                                                                        
 工业生产(m/m)                 11月      -2.1%  @            -1.3%  @-r             --        --
 失业率                        11月       3.4%  @             3.4%  @          1月12日        --
 贸易收支(亿美元)              12月     顺差72  p          顺差103  r               --        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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