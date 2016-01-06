版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:46 BJT

《汇市简讯》美元兑加元中长期上看1.4500

0032GMT
    
    *  盘初有少量卖盘，开盘上涨0.3%，趋势新高为1.4020，因油价下
跌
    *　动能指标为中性，五、10和20日/周/月移动均线向上
    * 仍倾向上扬，收在20日移动均线切入位1.3843上方，则主要为上行
趋势
    * 中长期目标位为2002/2007年跌势的76.4%回档位1.4512
    * 纽约盘1.3919/1.4020区间的低点与高点分别为初步支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/1RglEwJ
(完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐