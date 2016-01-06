《汇市简讯》美元兑加元中长期上看1.4500

0032GMT * 盘初有少量卖盘，开盘上涨0.3%，趋势新高为1.4020，因油价下 跌 * 动能指标为中性，五、10和20日/周/月移动均线向上 * 仍倾向上扬，收在20日移动均线切入位1.3843上方，则主要为上行 趋势 * 中长期目标位为2002/2007年跌势的76.4%回档位1.4512 * 纽约盘1.3919/1.4020区间的低点与高点分别为初步支撑/阻力位 * 图表：reut.rs/1RglEwJ (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)