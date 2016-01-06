香港个股：新世界发展每股7.8港元私有化新中，要约价逾213亿港元

路透香港1月6日 - 香港主要地产商--新世界发展 周三提出每股7.8港元私有化子公司新世界中国 ，要约价逾213亿港元；两间公司的股份将于今早复牌。

据公告，新世界发展以每股7.8港元收购新中其余约27.17亿股股份，另按每份2.38-5.35港元的价格收购新中约3,389万份尚未行使的购股权，整项交易涉资213.17亿港元。要约完成后，新世界发展将申请撤销新中股份于联交所之上市地位。

每股要约价较新中周一停牌前收市价6.21港元溢价约25.6%，与新中于2015年6月末的每股综合资产净值6.995港元相比则有11.5%溢价。

新世界发展表示，相信股份要约价代表具吸引力的退出溢价，并为新中的独立股东提供变现公司股份的机会，且新中独立股东不大可能获其他第三方提供相若或更佳的要约。

该公司并称，“对新世界发展及其股东而言，透过取消与新中的不竞争承诺，将令新世界发展可直接投资于中国物业业务，集团整体拟定更全面的投资战略。”

新世界发展曾于2014年提出私有化新中，惟失败告终。

新世界发展与新中将于今早复牌，新世界发展周一停牌前收报7.66港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)