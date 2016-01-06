中国个股：长江证券称董事长杨泽柱因个人涉嫌违纪正接受纪委调查

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海1月6日 - 中国中型券商--长江证券 周三早间刊登公告称，昨日接获中共湖北省纪委通知，公司董事长、党委书纪杨泽柱因个人原因涉嫌违纪，正在接受组织调查。
公司强调，截止目前，公司一切经营活动正常。
长江证券周二收报11.26元，过去一个月累计下跌5.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。