《交易视点》维持台债买进持有的建议，有利多方操作--凯基证券

路透台北1月6日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，国际金融市场处于动荡不稳定的状态，后续出现对债市不预期的利多机率仍高，虽短线上10年券的殖利率跌深反弹，技术线型上破坏了利率创低的多头格局，后市或将转为在0.97%-1.12%的区间震荡，但在整体环境缺乏利率大幅走空的因子下，相对有利于公债多方操作，因此维持买进持有的建议。