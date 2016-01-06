《交易视点》维持台债买进持有的建议，有利多方操作--凯基证券

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透台北1月6日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，国际金融市场处于动荡不稳定的状态，后续出现对债市不预期的利多机率仍高，虽短线上10年券的殖利率跌深反弹，技术线型上破坏了利率创低的多头格局，后市或将转为在0.97%-1.12%的区间震荡，但在整体环境缺乏利率大幅走空的因子下，相对有利于公债多方操作，因此维持买进持有的建议。
预估五年券104/13期 交易区间0.58%-0.69%，十年券104/12期 交易区间0.97%-1.12%。(完) (整理 高洁如)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。