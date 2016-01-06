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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:53 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元暂时游走在0.6700附近

0042GMT
    
    *  新西兰元亚洲盘迄今在0.6700水准上下波动10个跳动点，最新报0
.6695/97
    * 各市场盘初变化不大，交易员等候中国人民币中间价、上海股市及
财新服务业PMI
    * 目前澳元兑新西兰元重回1.0700，纽约盘收在1.0682
    * 新西兰元兑美元周二低位0.6677为支撑位，接下来有可能测试该水
准
    * 图表：reut.rs/1RgmGss
(完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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