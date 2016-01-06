《香港报摘》--经济日报1月6日

**头版头条**

--中国A股周一暴跌7%触及熔断机制，暂停交易提早收市后，中央昨日连出4招全力维稳。

**其他**

--万科 H股周三复牌但A股继续停牌，港交所 发言人称，两地交易所对复牌要求不尽相同，若发行人在香港买卖的H股可在刊登适当公告后恢复买卖。

--星展香港与宏利金融 签订为期15年的区域性银行人寿保险合作协议，双方将于香港、新加坡、中国内地及印尼合作分销，并将合资1亿新加坡元投资电子及创新技术。

--东方航空 与中国国航 宣布，关闭其在去哪儿网的旗舰店，并呼吁旅客透过官方渠道购买机票。 （完）

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