《香港报摘》--经济日报1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
**头版头条**
--中国A股周一暴跌7%触及熔断机制，暂停交易提早收市后，中央昨日连出4招全力维稳。
**其他**
--万科 H股周三复牌但A股继续停牌，港交所 发言人称，两地交易所对复牌要求不尽相同，若发行人在香港买卖的H股可在刊登适当公告后恢复买卖。
--星展香港与宏利金融 签订为期15年的区域性银行人寿保险合作协议，双方将于香港、新加坡、中国内地及印尼合作分销，并将合资1亿新加坡元投资电子及创新技术。
--东方航空 与中国国航 宣布，关闭其在去哪儿网的旗舰店，并呼吁旅客透过官方渠道购买机票。 （完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。