《交易视点》台债买盘谨慎，审慎观望后续行情--凯基证券

路透台北1月6日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，虽目前经济数据仍未出现好转迹象，但殖利率位阶已低，买盘追价谨慎，可能不时出现获利了结卖压，但因券源不足将限制公债弹幅，审慎观望后续行情，预估本周十年券104/12期 成交区间在0.98%-1.08%，五年券104/13期 则在0.55%-0.65%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)