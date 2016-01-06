《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月6日

1月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7512港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高9.72点，或0.06%，报17,158.66点。在新年首个交易日大跌后回稳 ，但投资人仍高度紧张。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 102.910 -0.26 15970 7.977 -0.66 中国铝业 7.920 0.64 18727 2.456 -0.18 中国移动 54.110 -1.76 263676 83.883 1.19 中国人寿 15.190 -0.20 94353 23.548 -0.01 中石油 63.810 -1.02 27376 4.946 0.12 中石化 58.430 0.09 17869 4.529 -0.02 汇丰控股 38.500 -0.23 1776505 59.684 -0.36 中电信 45.210 0.62 5424 3.504 -0.16 中国联通 11.730 -0.59 103299 9.092 -0.09 兖州煤业 4.360 -0.46 7290 3.380 -0.89 华能国际 34.180 4.98 17343 6.623 -0.40 南方航空 35.230 0.80 8294 5.461 0.03 东方航空 26.130 -0.57 3679 4.051 0.02 中芯国际 4.970 1.22 4599 0.770 0.06（完 ）