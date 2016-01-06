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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:58 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月6日

1月6日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7512港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周二收高9.72点，或0.06%，报17,158.66点。在新年首个交易日大跌后回稳
 ，但投资人仍高度紧张。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       102.910   -0.26      15970             7.977      -0.66
 中国铝业                       7.920    0.64      18727             2.456      -0.18
 中国移动                      54.110   -1.76     263676            83.883       1.19
 中国人寿                      15.190   -0.20      94353            23.548      -0.01
 中石油                        63.810   -1.02      27376             4.946       0.12
 中石化                        58.430    0.09      17869             4.529      -0.02
 汇丰控股                      38.500   -0.23    1776505            59.684      -0.36
 中电信                        45.210    0.62       5424             3.504      -0.16
 中国联通                      11.730   -0.59     103299             9.092      -0.09
 兖州煤业                       4.360   -0.46       7290             3.380      -0.89
 华能国际                      34.180    4.98      17343             6.623      -0.40
 南方航空                      35.230    0.80       8294             5.461       0.03
 东方航空                      26.130   -0.57       3679             4.051       0.02
 中芯国际                       4.970    1.22       4599             0.770       0.06（完
 ）

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