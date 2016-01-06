《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
1月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7512港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高9.72点，或0.06%，报17,158.66点。在新年首个交易日大跌后回稳 ，但投资人仍高度紧张。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 102.910 -0.26 15970 7.977 -0.66 中国铝业 7.920 0.64 18727 2.456 -0.18 中国移动 54.110 -1.76 263676 83.883 1.19 中国人寿 15.190 -0.20 94353 23.548 -0.01 中石油 63.810 -1.02 27376 4.946 0.12 中石化 58.430 0.09 17869 4.529 -0.02 汇丰控股 38.500 -0.23 1776505 59.684 -0.36 中电信 45.210 0.62 5424 3.504 -0.16 中国联通 11.730 -0.59 103299 9.092 -0.09 兖州煤业 4.360 -0.46 7290 3.380 -0.89 华能国际 34.180 4.98 17343 6.623 -0.40 南方航空 35.230 0.80 8294 5.461 0.03 东方航空 26.130 -0.57 3679 4.051 0.02 中芯国际 4.970 1.22 4599 0.770 0.06（完 ）
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。