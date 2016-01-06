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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 09:06 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆盘初买需消散，市况淡静

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    * 东京盘初有温和买盘，目前出现十字星，日经指数盘初持平
    * 如果消息面淡静，执行价在119.00有6.69亿美元期权，执行价在11
9.50有7.11亿美元期权，这两个点位或将作为关键位
    * 动能指标为负面，五日、10日及20日移动均线趋于下行
    * 空头格局确立，将下探10月低位118.06
    * 纽约盘118.80/119.27区间为初步支撑/阻力位  
    * 图表：reut.rs/1RgnWMk
(完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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