《汇市简讯》美元兑日圆盘初买需消散，市况淡静

0053GMT * 东京盘初有温和买盘，目前出现十字星，日经指数盘初持平 * 如果消息面淡静，执行价在119.00有6.69亿美元期权，执行价在11 9.50有7.11亿美元期权，这两个点位或将作为关键位 * 动能指标为负面，五日、10日及20日移动均线趋于下行 * 空头格局确立，将下探10月低位118.06 * 纽约盘118.80/119.27区间为初步支撑/阻力位 * 图表：reut.rs/1RgnWMk (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)