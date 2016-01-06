《中国报摘》--其他报纸重要消息1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
**上海证券报**
--粗略统计，元旦前后一周内，已有九省发布今年重点项目投资计划，速度快的省份如浙江、四川等地重点项目已经集中开工建设。统计显示，九省重点项目投资总规模超过14万亿元人民币。
**证券时报**
--近日，由招商证券 主导打造的“赢时通一期资产支持专项计划”成功发行，并即将在深圳证券交易所挂牌交易。这是国内市场上首单汽车长租业务应收款的资产证券化产品。
**21世纪经济报道**
--重庆目前正在和新加坡方面协商，拟成立一个合资基金，作为互联互通项目的一个支撑。其资金来源或为淡马锡、重庆地方政府以及中国中央政府。重庆此举的最终的目的是，未来欧洲到马来西亚、韩国、日本、台北、香港等多个国家和地区的商品，都可以通过这种方式实现最快速的空铁联运，最终形成以重庆为中心的国际物流转运枢纽。
**人民日报**
--中国民航局近日公布的相关意见提出，要加快推进国内航空运输价格市场化改革，到2017年，对已经形成竞争的国内航线客运票价由政府指导价改为市场调节价，到2020年，国内航线客运票价主要由市场决定的机制基本完善。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。