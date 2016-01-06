《中国报摘》--其他报纸重要消息1月6日

**上海证券报**

--粗略统计，元旦前后一周内，已有九省发布今年重点项目投资计划，速度快的省份如浙江、四川等地重点项目已经集中开工建设。统计显示，九省重点项目投资总规模超过14万亿元人民币。

**证券时报**

--近日，由招商证券 主导打造的“赢时通一期资产支持专项计划”成功发行，并即将在深圳证券交易所挂牌交易。这是国内市场上首单汽车长租业务应收款的资产证券化产品。

**21世纪经济报道**

--重庆目前正在和新加坡方面协商，拟成立一个合资基金，作为互联互通项目的一个支撑。其资金来源或为淡马锡、重庆地方政府以及中国中央政府。重庆此举的最终的目的是，未来欧洲到马来西亚、韩国、日本、台北、香港等多个国家和地区的商品，都可以通过这种方式实现最快速的空铁联运，最终形成以重庆为中心的国际物流转运枢纽。

**人民日报**

--中国民航局近日公布的相关意见提出，要加快推进国内航空运输价格市场化改革，到2017年，对已经形成竞争的国内航线客运票价由政府指导价改为市场调节价，到2020年，国内航线客运票价主要由市场决定的机制基本完善。(完)