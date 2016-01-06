版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 09:07 BJT

建信期货：中国期指总持仓大幅回升，市场整体调整尚未结束

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

继周一股市测试双熔断之后，昨日股市仍有下跌动能，但亦有长线资金趁机吸纳蓝筹股。股市日内波幅加大，指数之间表现分化，上证50指数与沪深300指数分别上涨0.78%、0.28%，而中证500指数则下跌1.34%。期指总持仓大幅回升至去年12月14日的水平，贴水幅度有所扩大。IF四份合约合计增仓3046手至39192手，IH四份合约合计增仓1280手至16600手，IC四份合约合计增仓1849手至19143手。

　　操作上，由于在股市技术性反弹时空头主力大幅增加空单，期指持仓量持续上升，说明股市整体调整尚未结束，建议投资者以逢高做空为主。持仓分析显示IC优于IH，且目前IC贴水幅度深于IH，稳健交易者可尝试介入多IC1601空IH1601的套利组合。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐