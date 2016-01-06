建信期货：中国期指总持仓大幅回升，市场整体调整尚未结束

继周一股市测试双熔断之后，昨日股市仍有下跌动能，但亦有长线资金趁机吸纳蓝筹股。股市日内波幅加大，指数之间表现分化，上证50指数与沪深300指数分别上涨0.78%、0.28%，而中证500指数则下跌1.34%。期指总持仓大幅回升至去年12月14日的水平，贴水幅度有所扩大。IF四份合约合计增仓3046手至39192手，IH四份合约合计增仓1280手至16600手，IC四份合约合计增仓1849手至19143手。