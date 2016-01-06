建信期货：中国期指总持仓大幅回升，市场整体调整尚未结束

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
继周一股市测试双熔断之后，昨日股市仍有下跌动能，但亦有长线资金趁机吸纳蓝筹股。股市日内波幅加大，指数之间表现分化，上证50指数与沪深300指数分别上涨0.78%、0.28%，而中证500指数则下跌1.34%。期指总持仓大幅回升至去年12月14日的水平，贴水幅度有所扩大。IF四份合约合计增仓3046手至39192手，IH四份合约合计增仓1280手至16600手，IC四份合约合计增仓1849手至19143手。
操作上，由于在股市技术性反弹时空头主力大幅增加空单，期指持仓量持续上升，说明股市整体调整尚未结束，建议投资者以逢高做空为主。持仓分析显示IC优于IH，且目前IC贴水幅度深于IH，稳健交易者可尝试介入多IC1601空IH1601的套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
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