全球金市：金价守住涨势，受避险需求提振

股市溃败也促使投资者转投黄金资产。

全球股市周二持平，周一则创下多年来1月开局的最差表现，因对中国经济的担忧令市场承压。周一中国股市暴跌7%，触发熔断机制，并拖累美欧股市大幅下挫。

黄金通常被视为地缘和金融不确定性严重时期的替代性投资品种，但这种避险性质的上涨一般较为短暂。

金价去年下滑了10%，因人们担心美国升息将削弱这种无息资产的需求，同时推高美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月展开近10年的首次升息，且料将在今年进一步升息。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三稍晚公布12月政策会议记录。黄金交易员将关注该会议记录，以寻找美联储升息路径前景的线索。(完)

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