全球金市：金价守住涨势，受避险需求提振

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
股市溃败也促使投资者转投黄金资产。
全球股市周二持平，周一则创下多年来1月开局的最差表现，因对中国经济的担忧令市场承压。周一中国股市暴跌7%，触发熔断机制，并拖累美欧股市大幅下挫。
黄金通常被视为地缘和金融不确定性严重时期的替代性投资品种，但这种避险性质的上涨一般较为短暂。
金价去年下滑了10%，因人们担心美国升息将削弱这种无息资产的需求，同时推高美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月展开近10年的首次升息，且料将在今年进一步升息。
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三稍晚公布12月政策会议记录。黄金交易员将关注该会议记录，以寻找美联储升息路径前景的线索。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王颖；审校 杜明霞/杜明霞)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。