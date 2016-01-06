国信期货：沪铜中长期熊市难逆，关注短期反弹后的沽空机会

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
近期，铜市凸显出内强外弱的特点。短期内沪铜在供应收缩的预期下存在反弹需求，但中长期熊市周期难逆，建议关注铜价短期反弹后的沽空机会。
从国内期货市场来看，目前国内大量资金涌入有色期货板块，多空交织的背后实际上是资金与现货的博弈。当前做空资金发力的主线逻辑不改——商品处于熊市周期、供需不均衡、隐性库存流出等现实。而多头信心主要来自宏观环境好转、国储收铜等政策性刺激、产能出清等预期。考虑到全球精炼铜表观库存较低，而国储收铜将构成短期强刺激，但随着铜融资业务的萎缩及整体产能呈现供大于求的形势，铜市未来更多隐性库存流出的风险将制约铜价。
值得注意的是，近期有色行业利多传闻接踵而至，而多数投机空头缺乏控制现货货源的能力，只能通过空头回补的方式来获利离场，因此有色品种经历大幅深跌后出现超跌反弹。然而，考虑到大宗工业品仍处于宏观经济下行、需求整体疲软的大环境中，预计熊市周期下铜价偏弱态势难逆转，反弹仅视为阶段性修正行情。关注政策变化及行业重整力度，建议套期保值客户优先锁定利润，投机客户可关注铜价反弹后的沽空机会。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。