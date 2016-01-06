国信期货：沪铜中长期熊市难逆，关注短期反弹后的沽空机会

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

近期，铜市凸显出内强外弱的特点。短期内沪铜在供应收缩的预期下存在反弹需求，但中长期熊市周期难逆，建议关注铜价短期反弹后的沽空机会。

从国内期货市场来看，目前国内大量资金涌入有色期货板块，多空交织的背后实际上是资金与现货的博弈。当前做空资金发力的主线逻辑不改——商品处于熊市周期、供需不均衡、隐性库存流出等现实。而多头信心主要来自宏观环境好转、国储收铜等政策性刺激、产能出清等预期。考虑到全球精炼铜表观库存较低，而国储收铜将构成短期强刺激，但随着铜融资业务的萎缩及整体产能呈现供大于求的形势，铜市未来更多隐性库存流出的风险将制约铜价。

值得注意的是，近期有色行业利多传闻接踵而至，而多数投机空头缺乏控制现货货源的能力，只能通过空头回补的方式来获利离场，因此有色品种经历大幅深跌后出现超跌反弹。然而，考虑到大宗工业品仍处于宏观经济下行、需求整体疲软的大环境中，预计熊市周期下铜价偏弱态势难逆转，反弹仅视为阶段性修正行情。关注政策变化及行业重整力度，建议套期保值客户优先锁定利润，投机客户可关注铜价反弹后的沽空机会。(完)

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