长江期货：需求淡季来临郑糖或面临回调

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

2015年，白糖全年上涨幅度达到20%以上，而且集中在1月至5月白糖上市期间。一般来说，每年1月至5月是糖市消费淡季，供应大幅增加，需求处于年内最弱的时候，糖价往往不具备大幅上涨的推动力。但由于基本面的特殊情况，使得2015年白糖期货在淡季走出了一波大幅上涨行情。2016年糖市基本面出现了一些变化，预示着后市白糖难以重复去年的故事，淡季来临或促使糖价回调。

从下游用糖行业的情况来看，整体产量累计同比增速放缓较为明显。分行业来看，罐头的累计增速仅为1.54%。软饮料和碳酸饮料在下游用糖权重占比非常大，增速放缓也非常严重，软饮料近几个月增速都在5%以下，回落非常明显。碳酸饮料累计增速仅为5.82%。下游增速回落带来的结果就是现货市场销售萎靡，近期白糖现货价格较节前出现一定幅度的回落。同时，随着春节备货结束，每年1月至5月，下游需求将呈现淡季特性，而供应方面则面临新糖全面上市，供需面不存在紧张的情况。

综上所述，需求表现疲弱，1月—5月又面临季节性淡季，近期白糖可能出现回调(完)

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