方正中期：2016年郑棉难现趋势性行情

现阶段棉花市场仍处于弱势之中，后市恐难有趋势性表现。一方面因棉花种植面积逐年缩减导致供应逐年下滑，去库存已经开启，市场存在回升喘息之机。而另一方面，供应则因连续收储后的天量国储库存较为充足，上方高度仍不宜过度乐观，棉花市场需要以时间来换空间。