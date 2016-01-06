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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 09:18 BJT

方正中期：2016年郑棉难现趋势性行情

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

现阶段棉花市场仍处于弱势之中，后市恐难有趋势性表现。一方面因棉花种植面积逐年缩减导致供应逐年下滑，去库存已经开启，市场存在回升喘息之机。而另一方面，供应则因连续收储后的天量国储库存较为充足，上方高度仍不宜过度乐观，棉花市场需要以时间来换空间。

　　棉花市场年内难现趋势性交易机会，这种情况下，建议纺织企业整体随用随买为主，基于对棉价有效上涨难现，但波段上涨可期的判断，棉企可适量在11500元/吨下方逢低补库远月合约。而前半年一旦出现期现套利机会，建议贸易企业卖出1605合约。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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