《香港报摘》--信报1月6日

**头版头条**

--新实施的熔断机制（停市机制）被指是“助长升跌”元凶，中国证监会昨早开市前则紧急发表声明，称会不断完善熔断机制，亦将宣布限制大股东减持的规定，防止减持潮冲击市场。

**其他**

--1月1日起接任港铁 主席的马时亨表示，上任后有三大愿景，包括希望观塘线延线、南港岛线，以及高铁香港段3条铁路能在任内顺利开通。

--联交所资料显示，珂莱蒂尔 主席及其设立的全权信托Koradior Investments Limited以每股9港元向复星国际 旗下子公司Fosun Ruizhe出售2,580万股份，相当于5.14%的股权。

--融创中国 董事长孙宏斌称，一线城市的地价已经太贵，融创将转战二线城市，公司今年销售目标逾800亿元人民币，较去年实际销售额高近9%。（完）

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