《香港报摘》--信报1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
**头版头条**
--新实施的熔断机制（停市机制）被指是“助长升跌”元凶，中国证监会昨早开市前则紧急发表声明，称会不断完善熔断机制，亦将宣布限制大股东减持的规定，防止减持潮冲击市场。
**其他**
--1月1日起接任港铁 主席的马时亨表示，上任后有三大愿景，包括希望观塘线延线、南港岛线，以及高铁香港段3条铁路能在任内顺利开通。
--联交所资料显示，珂莱蒂尔 主席及其设立的全权信托Koradior Investments Limited以每股9港元向复星国际 旗下子公司Fosun Ruizhe出售2,580万股份，相当于5.14%的股权。
--融创中国 董事长孙宏斌称，一线城市的地价已经太贵，融创将转战二线城市，公司今年销售目标逾800亿元人民币，较去年实际销售额高近9%。（完）
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。