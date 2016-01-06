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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 09:15 BJT

宝城期货：沪胶反弹非易事，跌势渐次来

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

新年伊始，在制造业数据低迷、泰国原料胶水创新低、下游需求行业前景不佳的多重利空因素打击下，1月4日，国内沪胶期货市场迎来“开门绿”行情，沪胶主力1605合约大幅重挫4%以上，期价重新回落至10100元/吨整数关口附近。目前来看，投资者对前期利多预期的炒作显然缺乏对产业链供需的认识，同时也忽略了宏观面因素的考量，预计未来沪胶1605合约将重新回归下跌趋势中。

　　整体来看，首先，天胶供给端依然面临较大的压力，产胶国高产令天胶供需失衡格局长期存在；其次，面对国内轮胎行业前景堪忧的现状，未来沪胶期价存在重回跌势格局的可能；最后，在国内制造业处于低迷的环境下，工业生产原料采购依然乏力，难以给沪胶有力支撑。我们由此认为，后期沪胶1605合约料振荡下探，建议投资者维持偏空思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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