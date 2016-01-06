宝城期货：沪胶反弹非易事，跌势渐次来

新年伊始，在制造业数据低迷、泰国原料胶水创新低、下游需求行业前景不佳的多重利空因素打击下，1月4日，国内沪胶期货市场迎来“开门绿”行情，沪胶主力1605合约大幅重挫4%以上，期价重新回落至10100元/吨整数关口附近。目前来看，投资者对前期利多预期的炒作显然缺乏对产业链供需的认识，同时也忽略了宏观面因素的考量，预计未来沪胶1605合约将重新回归下跌趋势中。