宝城期货：沪胶反弹非易事，跌势渐次来

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
新年伊始，在制造业数据低迷、泰国原料胶水创新低、下游需求行业前景不佳的多重利空因素打击下，1月4日，国内沪胶期货市场迎来“开门绿”行情，沪胶主力1605合约大幅重挫4%以上，期价重新回落至10100元/吨整数关口附近。目前来看，投资者对前期利多预期的炒作显然缺乏对产业链供需的认识，同时也忽略了宏观面因素的考量，预计未来沪胶1605合约将重新回归下跌趋势中。
整体来看，首先，天胶供给端依然面临较大的压力，产胶国高产令天胶供需失衡格局长期存在；其次，面对国内轮胎行业前景堪忧的现状，未来沪胶期价存在重回跌势格局的可能；最后，在国内制造业处于低迷的环境下，工业生产原料采购依然乏力，难以给沪胶有力支撑。我们由此认为，后期沪胶1605合约料振荡下探，建议投资者维持偏空思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。