创元期货：大连菜粕期货或再探前低，短期继续看空

菜粕1605合约自2015年7月15日见高以来一路回落，直至创下1756元/吨的最低点后止跌，形成了下跌趋势线一。随后菜粕开始反弹，挑战1900元/吨的技术压力，直至2015年12月21日菜粕放量站稳，但没能到达第二压力位2000元/吨附近就开始走弱。这意味着突破下跌趋势线一以后的弱势反弹宣告终止，行情再探前低的概率增大。