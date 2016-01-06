创元期货：大连菜粕期货或再探前低，短期继续看空

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
菜粕1605合约自2015年7月15日见高以来一路回落，直至创下1756元/吨的最低点后止跌，形成了下跌趋势线一。随后菜粕开始反弹，挑战1900元/吨的技术压力，直至2015年12月21日菜粕放量站稳，但没能到达第二压力位2000元/吨附近就开始走弱。这意味着突破下跌趋势线一以后的弱势反弹宣告终止，行情再探前低的概率增大。
从趋势结构上分析，连接2015年9月16日、11月9日以及12月22日的高点所形成的下跌趋势线二，是研判菜粕后市多空趋势的重要依据。操作上，短期继续看空，止损位设在1900元/吨，突破下跌趋势二方可做多。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
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