中国个股：众信旅游以2,500万美元参股国内最大出境游社区穷游网

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海1月6日 - 中国出境游服务提供商--北京众信国际旅行社股份有限公司 周二晚公告称，香港子公司拟透过增资+股权转让的方式，以2,500万美元参股国内最大出境游社区之一的穷游网，可增强众信旅游旅游产品的丰富度。
此次众信旅游投资的QYER Inc.通过协议控制穷游网，前者的第一和第二大股东分别为穷游网创始人团队和阿里巴巴 ，另外私募股权投资基金SIG和挚信资本亦是QYER Inc.股东。
此次增资完成后，众信香港持有QYER Inc.公司5.499%股权，穷游网创始人和阿里巴巴的持股分别降至33.98%和24.716%。
穷游网专注出境自助游，为用户提供出境游旅行指南和旅游攻略、旅行社区和问答交流平台，并提供签证、保险、机票、酒店预订、租车等旅游产品及旅游周边产品，目前用户超过6,000万人。
众信旅游指出，公司通过本次交易能够增强公司定制游及自由行板块产品丰富度，增强公司线上业务体验。同时借助穷游网庞大的用户基础提升公司产品和服务的质量，助力公司搭建完整的业务体系。
众信旅游因筹划重大资产重组，自去年11月中开始停牌，停牌前收报52.62元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。