《香港报摘》--其他报纸重要消息1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
**明报**
--恒大地产 首席财务官谢惠华在公司股价持续走高时沽出手中近四成股份，劲赚3,300万港元。
--乐视投资的电动车创业公司Faraday Future将在本周举行的拉斯维加斯消费电子展公开一款外型酷似蝙蝠车的电动概念车，能透过軚盘上嵌入的智能手机感应车主喜好。
**星岛日报**
--楼市踏入2016年继续调整，惟大行摩根士丹利力排众议，唱好楼市全年仍会升5%，并认为楼市仍健康，供求失衡未见扭转，加上联储局加息未有推高本港按揭利率，龙头地产股包括新地 、长实地产 及信和置业 均值得看好。
**苹果日报**
--英国报章引述消息人士报导，英国金融市场行为监管局（FCA）数月前结束对滙控 瑞士私人银行协助客户逃税丑闻的深入调查，并决定不会对有关丑闻采取行动。
**东方日报**
--匹克体育 及361度 今年第三季订单分别录得10-20%及高单位数增长，带动内地体育用品股逆市做好。
**文汇报**
--富力地产 上月协议销售额按月升56%至92亿元人民币，公司董事长助理陈志濠表示，上月集团再次取得破纪录销售业绩，主要受惠于一线城市的销售表现良好，以及来自商业项目的销售贡献进一步提升。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。