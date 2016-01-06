《香港报摘》--其他报纸重要消息1月6日

**明报**

--恒大地产 首席财务官谢惠华在公司股价持续走高时沽出手中近四成股份，劲赚3,300万港元。

--乐视投资的电动车创业公司Faraday Future将在本周举行的拉斯维加斯消费电子展公开一款外型酷似蝙蝠车的电动概念车，能透过軚盘上嵌入的智能手机感应车主喜好。

**星岛日报**

--楼市踏入2016年继续调整，惟大行摩根士丹利力排众议，唱好楼市全年仍会升5%，并认为楼市仍健康，供求失衡未见扭转，加上联储局加息未有推高本港按揭利率，龙头地产股包括新地 、长实地产 及信和置业 均值得看好。

**苹果日报**

--英国报章引述消息人士报导，英国金融市场行为监管局（FCA）数月前结束对滙控 瑞士私人银行协助客户逃税丑闻的深入调查，并决定不会对有关丑闻采取行动。

**东方日报**

--匹克体育 及361度 今年第三季订单分别录得10-20%及高单位数增长，带动内地体育用品股逆市做好。

**文汇报**

--富力地产 上月协议销售额按月升56%至92亿元人民币，公司董事长助理陈志濠表示，上月集团再次取得破纪录销售业绩，主要受惠于一线城市的销售表现良好，以及来自商业项目的销售贡献进一步提升。（完）

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