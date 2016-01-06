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货币新闻 | 2016年 1月 6日 星期三 09:53 BJT

芝加哥期市：美国大豆受巴西供应创纪录前景的打压，玉米连两日上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 462.25 1.00 +0.22% -1.65% 479.75 35

CBOT玉米 354.00 1.00 +0.28% -1.32% 369.98 31

CBOT大豆 856.50 -0.75 -0.09% -0.90% 873.71 44

CBOT稻米 $11.85 -$0.08 -0.63% +0.13% $11.60 63

美国原油 $36.20 $0.23 +0.64% -1.52% $38.04 42

汇率

欧元/美元 $1.074 -$0.009 -0.83% -1.10%

美元/澳元 0.716 -0.003 -0.38% -1.85%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/汪红英；审校 杜明霞/张涛/王兴亚)

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