芝加哥期市：美国大豆受巴西供应创纪录前景的打压，玉米连两日上涨

投行观点：强生目标价从122美元上调至124，评级为中性--摩根大通
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 462.25 1.00 +0.22% -1.65% 479.75 35
CBOT玉米 354.00 1.00 +0.28% -1.32% 369.98 31
CBOT大豆 856.50 -0.75 -0.09% -0.90% 873.71 44
CBOT稻米 $11.85 -$0.08 -0.63% +0.13% $11.60 63
美国原油 $36.20 $0.23 +0.64% -1.52% $38.04 42
汇率
欧元/美元 $1.074 -$0.009 -0.83% -1.10%
美元/澳元 0.716 -0.003 -0.38% -1.85%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/汪红英；审校 杜明霞/张涛/王兴亚)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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