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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 09:54 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆急跌，因人民币中间价表现削弱风险意愿

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* 美元兑日圆急跌60个点子，美元兑人民币中间价意外上扬后涌现避险操作

* 市场焦燥不安，日圆空仓遭到平仓

* 10月低位118.06为初步重要支撑位

* 东京盘119.17高位为首道阻力位

* 图表：reut.rs/1RqhZuC (完)

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