国际油市：油价小升，脱离近11年低点

布兰特原油 上涨0.18美元至每桶36.60美元，上日收盘下跌0.80美元。

“地缘政治关系趋于紧张，是油市最大上涨风险，至少今年上半年是如此，”能源资料库业者Clipper Data分析师Matt Smith表示。

伊朗高级石油官员周二表示，一旦西方取消制裁，伊朗可能会温和调整产量和石油出口，以避免油价承受进一步压力。

我们不想发动什么价格战，”伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务主管Mohsen Qamsari接受路透电话采访时表示。

“我们会在方式上更加注意，可能会逐渐提高产量，”Qamsari称，“我不得不说，鉴于当前的价格水平，没有进一步推低价格的空间。”

然而库存与日俱增的疑虑增添油价压力，路透调查八位分析师结果显示，美国上周原油库存料增加43.9万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于1530GMT公布备受瞩目的一周库存数据。

美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存减少560万桶，库欣原油库存增加140万桶。

PIRA Energy分析师团队在一份报告中表示，“需求成长及非石油输出国组织(OPEC)国家产出缓步下滑，将会使得2016年原油库存水准趋于稳定，但要到2017年才会显着减少。”

油市也面临美元走强压力；美元指数 目前盘旋在周二所及一个月高点附近。(完)

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