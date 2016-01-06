港报社评：设公共年金补强积金不足--星岛日报1月6日

政府就退休保障谘询市民，基层较为关心将来每月可以增加多少退休收入，商界则关注谘询文件提及的强积金对冲问题，昨日身兼扶贫委员会主席的政务司司长林郑月娥谘询一些商界团体意见时，就面对凌厉的反对取消对冲攻势。 现时雇主遣散员工或雇员退休，雇主供款部分可与遣散费和长期服务金对冲，有些服务年期较长的员工，经过对冲后，所得的雇主供款部分所余无几，更难应付退休生活。林郑月娥昨日希望商界以心比己替雇员着想，反而被部分雇主批评取消对冲是违反政府当初承诺，是令商户面对经营困难雪上加霜的「没有良心」之举。 商界人士中，较为强硬者完全拒绝取消对冲制度，温和者则采取「拖字诀」，指现在营商前景不明朗，不是适当的讨论时机，留待将来经济一片好景才讨论。

去年生意不及以往好做，今年续有压力，是不少中小企面对的问题。偏偏有关改善劳工福利的议题接踵而来，包括增加法定劳工假期与公众假期看齐、制订标准工时、取消强积金对冲等，商界难免担心难以负荷，宁愿摆出强硬姿态，以免劳工界「得寸进尺」。 商界并不喜欢被标签为无良雇主，如果劳资双方能够有默契，按部就班来改善劳工福利，商界未必不可接受，可是，近来劳资双方缺乏互信，互相对峙不下，要达成妥协就非常困难。 在取消强积金对冲方面，有人抛出了中间落墨方案，例如取消遣散费与强积金对冲，只保留长服金与强积金对冲；可是，在现时情况下，双方都不肯让步，结果是这方面的雇员退休保障难言寸进。 事实上，以现时的强积金供款水平，即使取消对冲，基层雇员要维持到合理的生活水平都不容易，还要靠生果金和长者生活津贴来补足。至于中产人士，能够享受到的退休保障就更少。

全民退保可以令中产受惠，却构成难以解决的公共财政负担，现时中产要靠自己的储蓄和投资，为退保生活绸缪，可是保守储蓄受通胀蚕食，进取投资又要冒亏蚀风险。 对于享有长俸制的雇员，退休生活可以无休，可是包括政府在内很多机构已经取消长俸制。林郑月娥日前提及公共年金的制度，是很值得考虑的方案。 她举关爱基金为例，由金融管理局代为投资，预计去年可得百分之五回报。如果政府能够提供类似回报的投资产品，应该很受中产人士欢迎，同时可以提供一股竞争压力，令强积金经理要改善回报，这样连基层雇员都可受惠。 富有人士不需要由政府提供退休保障，而谘询文件提及的资产及入息审查方案则只惠及基层，如果政府能够提供一个照顾到中产人士的退保方案，不论贫富的全面退保就更加显得没有需要

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