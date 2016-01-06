港报社评：确保高铁如期完工，兑现对公众的承诺--文汇报1月6日

港铁新任主席马时亨昨呼吁立法会通过高铁工程追加拨款，令高铁可如期在2018年第三季完工。事实上，高铁至今已投入数百亿巨资，这些庞大且已无法回收的「沉没成本」，注定了这项工程万万不能「烂尾」，否则不仅是经济损失，还有一系列负面影响，香港皆难以承受。故此，推动工程「快马加鞭」向前「迈进」，令其早日发挥社会效应，产生经济效益，才是对公众利益的最好交代。社会各界必须统一且坚定这一共识，凝聚社会力量，为高铁的顺利竣工「保驾护航」；而作为承建方，港铁公司有必要检讨过往不足，加强沟通，并以努力追赶落后进度的实际行动，来兑现对社会和公众的承诺。

反对派为了破坏、阻止高铁工程，除了在立法会上疯狂拉布，迫使高铁「乾塘」停工，造成严重超支超时，还发动舆论攻势，大力抹黑高铁是「大白象工程」，以此对民众「洗脑」，骗取民意支持。实际上，反对派「狙击」高铁及其他基建工程，完全是从政治目的出发，无非是为了阻碍政府施政，破坏本地经济，抗拒两地融合，挑起市民对政府的不满，以此为自己谋取选票等政治利益。

一般来说，分析事件参与者的动机，要从事件结果的利益指向去寻找蛛丝马迹。让基建工程「死在半道上」，令数百亿公帑白白浪费，这些公众利益的巨大损失换来了反对派的所谓「胜利」，增加的是他们日后与政府讨价还价的筹码；而另一边厢，纳税人赔了「钱和时间」，最后不仅无法享用便捷的交通服务，甚至还有可能要额外付账「搞埋手尾」，面临一系列的负面涟漪效应，可谓是「输到渣都冇」。谁人得利，谁人受损，一目了然。广大纳税人必须对反对派的误导宣传保持警惕及清醒认识，不可掉入反对派设下的陷阱，为这些实际上「倒纳税人米」的政团所蛊惑。坚定兴建高铁的信心，齐心推动工程早日完成，才是最理想、最现实，也最符合公众利益的正确选择。

广深港高铁是极具战略价值的跨境运输基建项目，建成通车后不仅有利粤港市民的往来，更能够借此连接内地高铁网，让香港受惠于内地「四纵四横」高铁网所带动的人流、物流和资金流，「近水楼台」地融入国家发展之中。然而，这一切需要政府、高铁承建方和社会各界的共同努力。尤其是作为承建方，港铁过往的兴建速度和综合表现，无法令社会和公众完全满意。新年迎来新的掌舵人，香港社会普遍期待港铁能够「快马加鞭」追赶落后进度，弥补自身工作机制的不足，加强与政府的沟通协调，兑现如期完工的承诺；而政府更有责任及早审视各项基建，建立更严谨的大型工程监督机制，防范延误超支的情况一再重演，切实做好公帑的守护者和工程监察人。

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