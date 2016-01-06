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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 16:58 BJT

中国债市：12月债券托管增量环比降约四成，基金月度增持创新高--中债登

路透上海1月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2015年12月末债券托管余额为35.04万亿元人民币，当月增加6,303亿元，增量较上月降约四成，其中基金类机构当月增持规模创新高。

按投资者统计，基金类机构(含商业银行理财产品)当月托管增量为3,838亿元，月度环比增近两倍。此前基金单月托管增量高点为去年7月，为2,351亿元。

商业银行去年12月债券托管量净增2,643亿元，保险机构当月减少667亿元，境外机构也小幅下降16亿元。

按全年时间段统计，商业银行2015年债券托管量净增4.02万亿元遥遥居首，基金类以1.54万亿规模列第二位。

按债券统计，12月托管增量中，政府债券为3,672亿元占近六成，其中地方政府债达2,633亿元。

从各债券品种分项数据看，去年四季度以来，基金、城商行及农商行的全面出击势头仍在延续，在国债、政策性银行等利率债品种上基本保持连续增持的态势。

以下为2015年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

　　　2015年12月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 　　　　221,193.85 2,643.34 40,185.91

其中：全国性商业银行 173,807.68 1,461.09 28,031.15

城市商业银行 28,874.03 864.17 8,854.12

农村商业银行 14,615.77 463.49 4,075.73

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基金类 48,065.84 3,838.43 15,423.33

其中：商业银行理财 4,758.58 1,300.51 4,236.08

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保险机构 22,526.59 -667.23 -289.62

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境外机构 6,025.85 -15.73 664.07

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇/杨淑祯)

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