中国债市：12月债券托管增量环比降约四成，基金月度增持创新高--中债登

路透上海1月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2015年12月末债券托管余额为35.04万亿元人民币，当月增加6,303亿元，增量较上月降约四成，其中基金类机构当月增持规模创新高。

按投资者统计，基金类机构(含商业银行理财产品)当月托管增量为3,838亿元，月度环比增近两倍。此前基金单月托管增量高点为去年7月，为2,351亿元。

商业银行去年12月债券托管量净增2,643亿元，保险机构当月减少667亿元，境外机构也小幅下降16亿元。

按全年时间段统计，商业银行2015年债券托管量净增4.02万亿元遥遥居首，基金类以1.54万亿规模列第二位。

按债券统计，12月托管增量中，政府债券为3,672亿元占近六成，其中地方政府债达2,633亿元。

从各债券品种分项数据看，去年四季度以来，基金、城商行及农商行的全面出击势头仍在延续，在国债、政策性银行等利率债品种上基本保持连续增持的态势。

以下为2015年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2015年12月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 221,193.85 2,643.34 40,185.91

其中：全国性商业银行 173,807.68 1,461.09 28,031.15

城市商业银行 28,874.03 864.17 8,854.12

农村商业银行 14,615.77 463.49 4,075.73

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基金类 48,065.84 3,838.43 15,423.33

其中：商业银行理财 4,758.58 1,300.51 4,236.08

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保险机构 22,526.59 -667.23 -289.62

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境外机构 6,025.85 -15.73 664.07

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。