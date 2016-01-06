中国债市：12月债券托管增量环比降约四成，基金月度增持创新高--中债登

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海1月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2015年12月末债券托管余额为35.04万亿元人民币，当月增加6,303亿元，增量较上月降约四成，其中基金类机构当月增持规模创新高。
按投资者统计，基金类机构(含商业银行理财产品)当月托管增量为3,838亿元，月度环比增近两倍。此前基金单月托管增量高点为去年7月，为2,351亿元。
商业银行去年12月债券托管量净增2,643亿元，保险机构当月减少667亿元，境外机构也小幅下降16亿元。
按全年时间段统计，商业银行2015年债券托管量净增4.02万亿元遥遥居首，基金类以1.54万亿规模列第二位。
按债券统计，12月托管增量中，政府债券为3,672亿元占近六成，其中地方政府债达2,633亿元。
从各债券品种分项数据看，去年四季度以来，基金、城商行及农商行的全面出击势头仍在延续，在国债、政策性银行等利率债品种上基本保持连续增持的态势。
以下为2015年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2015年12月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 221,193.85 2,643.34 40,185.91
其中：全国性商业银行 173,807.68 1,461.09 28,031.15
城市商业银行 28,874.03 864.17 8,854.12
农村商业银行 14,615.77 463.49 4,075.73
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基金类 48,065.84 3,838.43 15,423.33
其中：商业银行理财 4,758.58 1,300.51 4,236.08
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保险机构 22,526.59 -667.23 -289.62
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境外机构 6,025.85 -15.73 664.07
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇/杨淑祯)
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。