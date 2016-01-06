金属期市：伦敦期铜横盘整理，因对中国的疑虑犹存

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
中国股市及人民币新年伊始大跌扰动全球市场之后，中国当局周二竭力支撑市场人气，但分析师警告投资者为未来几个月可能出现更剧烈动荡做好准备。
美国汽车生产商周二公布的2015年全年销量创下最高纪录，但12月汽车销量低于预期。大多数分析师表示，今年汽车销量应该会再创新高。
仓储公司Metro International Trade Services计划针对LME批准仓库中的铝库存收取最高租金。(完)
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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 张荻/李爽)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。