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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 09:55 BJT

金属期市：伦敦期铜横盘整理，因对中国的疑虑犹存

中国股市及人民币新年伊始大跌扰动全球市场之后，中国当局周二竭力支撑市场人气，但分析师警告投资者为未来几个月可能出现更剧烈动荡做好准备。

美国汽车生产商周二公布的2015年全年销量创下最高纪录，但12月汽车销量低于预期。大多数分析师表示，今年汽车销量应该会再创新高。

仓储公司Metro International Trade Services计划针对LME批准仓库中的铝库存收取最高租金。(完)

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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 张荻/李爽)

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