港报社评：“冇鬼唔死得人”，熔断惊魂深层思考--信报1月6日

沪深股市熔断熔出小股灾，拖累港股和环球股市「陪跌」翌日，有消息指中国证监会非正式通过交易所知会上市公司，在当局公布新的大股东减持股份规定前，即使一月八日减持禁令有效期届满，大股东仍须遵守禁令不得减持，直至新规定公告天下，很明显继续「头痛医头」。中证监对传闻暂未置评，A股昨天在波动走势中并未触发熔断机制，作为参考基准的沪深三百指数收市微升百分之零点三。港股好淡争持，早市一度上升，但恒指全日仍跌一百三十八点，并创出三个月收市新低。

变相延长大股东禁售令只能治标，减持新规定是否足以治本，政策出台后尚待观察。然而，正如我们昨天所言，内地熔断机制在设计上存在两大「死穴」，一为触发点太低，二为涨跌限幅过窄，这个所谓低阈值、小差距的构思，显然未有顾及内地股民喜投机又情绪化的特质，熔断机制在内地推行，非但无法达到让投资者在股市大挫时定惊大涨时冷静的原意，反而为恐慌亢奋推波助澜。长此下去，除非内地股民「转性」，否则停市犹如家常便饭，监管机构得设法亡羊补牢，针对熔断机制流弊作出改善。

A股开局崩盘，媒体焦点尽在熔断惊魂，但「冇鬼唔死得人」，在表象底下，跌市显然还有更深层次的原因。周一公布的去年十二月财新制造业PMI指数，连续十个月低于五十点荣枯分界线，反映内地工业每况愈下全无起色，而同日人民币兑美元离岸和在岸价双双跌穿主要关口，情况令人不安。人民银行减息降准刺激经济，货币贬压难免增加；把重心放在支持人民币，一则外滙储备有加快流失之虞，二则对营造宽松流动性环境不利。从人民币近期贬值势头观之，两难之间，当局侧重的是撑出口保增长，市场对人民币持续贬值的预期恐有增无减。

《经济学人》发表新年「五大惊奇」，第一项就是美元滙价不升反跌，跟市场预期背道而驰。理据非常简单，美国与欧日等发达经济体货币政策分化，不经不觉已炒足两年，利好因素相当程度已反映于滙价之中；联储局加息步伐一旦较想像缓慢，美元掉头回软的可能性不容抹杀。倘若美元走势确如《经人》所料，那么中国跟其贸易对手货币竞相贬值的压力非但得以纾缓，随着美元强势不再，满目疮痍的商品市场亦可望获得喘息空间。此一情景，对中国、新兴市场以至依赖海外销售的美国企业尽皆有利。

《经人》作此预言，目的是挑战投资者共识，惟美滙今岁孰强孰弱，只有市场方能作出裁决；所谓「惊奇」，最终可能只属一厢情愿。

美元何去何从难以准确预测，但我们认为，中国经济表现若朝坏的方向发展，再度引发资金从新兴国家疯撤，继而祸及包括美国在内的环球市场，联储局今年能否按计划上调利率两至四次，顿成疑问。美国上月启动加息周期前，曾多次因内地「出状况」而延迟行动，决策者见步行步早有前科，中国因素虽非决定美国货币政策的关键，但仍足以左右大局。

美国在环球经济遍吹逆风、通缩威胁远大于通胀的环境下，一意孤行落实加息，无非为了透过利率正常化，逐步令金融市场回复海啸前的「常态」。中国在准备不足下匆匆推出股市熔断机制，大股东减持禁令暧昧延长，在在突显当局为去年「暴力救市」清理后遗症所碰到的阻力远较想像大。

中美体制迥异，市场自由度不能同日而语。然而，过去七年，联储局每见风吹草动即「放水」救市；中国插手市场更是无所不用其极，粗暴骇人。如今两国皆为如何收拾干预恶果进退维谷，归根结柢，源于政府极力让惯于依赖「央妈」者，在当局退市时人人得以半分不损，但世上哪有如此美味的免费午餐？二○一六年环球市场出闸脱脚，更严峻的考验势必陆续有来。

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