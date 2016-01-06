港报社评：A股股改宏图，中央欲速不达--经济日报1月6日

A股在今年首两个交易日显着波动，中央又再出招维稳，此与力促A股市场化的方向，大相迳庭。内地推股改，必须掌握市况、政策准备充足，更要加强与市场沟通，欲速则不达。

A股在今年首个交易日暴跌7%，触动熔断机制停市后，昨仍如过山车，沪深300指数高低波幅曾达4%，市场深忧又再「熔断」下，官方终出招维稳，除中证监强调将限大股东减持、人行逆回购放水1,300亿元人币外，午后更传国家队入市护盘，助A股止跌回稳。

惟中央的初衷，却是要力推包括熔断机制等一系列股改措施，以更市场化的手段促A股健康，结果熔断机制却添市场波动，迫得有形之手再干预维稳，与市场化股改的方向，恐背道而驰。中央虽盼加快落实股改，藉市场化发挥A股投资、融资功能，添稳经济助力。惟A股最近两天的动荡，显事与愿违，反映中央有三方面不足，需加改善。

其一，对市况掌握不足。去年中A股急爆股灾后，需时间休养生息，中央却急不及待推大量股改新政，除熔断机制外，3月又有IPO注册制，而筹建战略新兴板、深圳主板重启IPO、助同股不同权企业上市等新猷，更将接踵而来。现时环球股市压力重，A股体质又能否承受名目繁多的改革？这两天市况恐已不言而喻。

其二，新政准备未周。A股向来大上大落，熔断机制实施后，停市恐成常态，此机制是否适合内地，市场固充满疑问。又如限大股东减持的行政措施将在周五届满，在死綫逼近、市场忧虑飈升下，中证监昨才开支票，指应对措施将「近日公布」，凸显当局政策准备不周，被市场牵着走。

其三，与市场沟通不足。当局虽指熔断机制助市场冷静，但投资者却解读为当局争取时间让「国家队」进场护盘。个中落差，凸显监管部门与市场沟通不足，外间并不理解新政的政策意图与目标，结果政策实践与股民预期存重大落差，A股自更动荡。

中央纵有股改宏图，实施手段与时机亦至关重要，必须汲取这两天的教训，除务实检讨熔断机制外，更要全面评估其他正排队出笼的股改新政，到底市场能否承受、政策准备是否周密，以至市场有否准确理解，选择合适时机启动。若急于求成，除恐惹A股更大折腾，对推动A股市场化改革，更势事倍功半。

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