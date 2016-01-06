韩国个股：三星电子欲将移动支付拓展至新地区及智能手表

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透首尔1月6日 - 韩国科技业巨头三星电子 周三表示，将进一步在三个国家推出移动支付服务，并在其Gear S2智能手表上引入移动支付系统。
三星电子通过其官方推特表示，三星支付(Samsung Pay)很快将走进澳洲、巴西和新加坡。三星电子去年在韩国和美国推出该服务，并计划进入中国、西班牙和英国等市场。
三星电子希望，该服务能使自家手机设备与其他同行区别开来，帮助公司保护市场份额，抵御苹果 和华为 等竞争对手，并迫使用户为了便利而增加付费。
在另一份声明中，三星电子称其Gear S2智能手表将从2016年初开始在韩国和美国支持三星支付。该手表很快将会与苹果设备兼容，不过三星电子未对此作详细说明。
三星电子报告称，三星支付在本土和美国反响热烈，但该服务尚未独立为三星电子带来收入。三星支付的一个初步优势，便是其兼容零售商普遍使用的磁条卡读卡器。
苹果的同类服务--苹果支付(Apple Pay)则需要零售商安装支持近距离通信(NFC)技术的新设备。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。