台湾汇市：台币早盘实质交易连八贬，人民币再走弱拖累亚币

路透台北1月6日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易再走贬，这已是台币连八日下跌。交易员指出，随着亚币尤其是人民币再走贬，台币也弱势跟进，外资买汇不少。

汇银人士指出，股市走势不太妙，外资盘中还有不少买入美元，台币走贬压力还不小。尤其是人民币盘初续弱，台币海外无本金交割远汇(NDF)的美元/台币再走强，换汇点溢价又明显扩大。

〞外资买(美元)的不少，看起来台币有点撑不住的样子，〞一位小型本地商银交易员说。

他们表示，人民币中间价再度走弱，超乎预期，显示人民币短期仍有下行压力。

人民币兑美元即期 周三中间价定在6.5314，较上个交易日大跌145个点子，较昨日收盘价6.5199亦低115个点子；今日中间价开出之后，离岸 > 立即由涨转跌，自高点回调逾200点子并刷新逾四年半新低。

韩元市场也并不平静，据首尔的交易员，市场怀疑韩国当局周三抛售美元以遏制韩元 跌势。之前探测到朝鲜(北韩)发生地震，似乎是人为的。

本地时间10:36，韩元兑美元 报1,196.1，上日收在1,188.0；台股加权指数 则跌1.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘再度明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报33.485/33.520，上日收在33.310。

台币早盘实质交易区间落在33.049-33.250；上日在33.020-33.122。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.050-33.250

最新相关报导链接：