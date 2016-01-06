香港个股：金地商置以逾14亿元人民币收购广州一家房地产商

路透香港1月6日 - 金地集团 旗下金地商置 宣布，将以代价约14.23亿元人民币收购广州一家从事房地产开发的公司大部份股股权，预期将可扩大公司的整体销量并扩大其规模。

主要从事住宅、商业及商业园项目开发的金地商置在的声明中称，是次拟收购的为广州广电房地产开发集团股份有限公司的76%股权，另公司亦有意余下24%股权，但由于这将涉及出售国有资产，故需要遵守国有资产转让审批程序，且需要通过产权交易所举行的公开招标方式进行。而金地商置有意参加此项投标。