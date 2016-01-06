版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 10:13 BJT

香港个股：金地商置以逾14亿元人民币收购广州一家房地产商

路透香港1月6日 - 金地集团 旗下金地商置 宣布，将以代价约14.23亿元人民币收购广州一家从事房地产开发的公司大部份股股权，预期将可扩大公司的整体销量并扩大其规模。

主要从事住宅、商业及商业园项目开发的金地商置在的声明中称，是次拟收购的为广州广电房地产开发集团股份有限公司的76%股权，另公司亦有意余下24%股权，但由于这将涉及出售国有资产，故需要遵守国有资产转让审批程序，且需要通过产权交易所举行的公开招标方式进行。而金地商置有意参加此项投标。

截至去年6月底，广电房地产共持有51家附属公司，包括可销售总楼面面积约为500万平方米的20个主要房地产开发项目；以及持有广州广电物业管理有限公司51%股权，管理服务覆盖近3,000万平方米。

金地商置表示，广电房地产拥有旧城改造项目经验，在竞标新城改造项目方面拥有竞争优势。这将有利于公司实施其投资及买地策略。

金地商置股份本周一暂停买卖，周三恢复交易，早盘初段股价跌3.85%报0.5港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐