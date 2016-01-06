香港个股：李宁预计2015年经营业绩转亏为盈，早盘初段一度冲高7%

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港1月6日 - 中国主要体育用品品牌--李宁有限公司 周三称，预计2015年的经营业绩转亏为盈，因销售收益及毛利增加，其股份早盘初段一度冲高7%。
李宁在联交所的声明称，预期截至2015年12月底止年度公司权益持有人应占盈亏将大致持平，上年同期则为净亏损7.8亿元人民币，惟2015年估计业绩并无计此前宣布出售于红双喜10%股权所产生的净收益，因交易尚未完成。
公司表示，“经营业绩预期实现转亏为盈主要由于2015年销售收益及毛利增加以及开支比率下降，这有赖集团致力提高直营店舖的经营效率及盈利能力、加强与渠道合作伙伴的长期合作关系以及拓展电商业务。”
李宁去年上半年的净亏损已大幅收窄，且除息、税、折旧及摊销前利润（EBITDA）及经营性现金流转为正数。
该股周三早盘初段一度涨逾7%，触及4.46港元的半年高位。香港时间10:09，升3.85%，报4.32港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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