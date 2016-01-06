《香港重要政经日程》--1月6日-1月14日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
================== 今日重要政经消息=================
1月6日（周三）
-- 公布12月份香港PMI。
--10:30 景顺环球及亚洲市场展望。
--11:30 法兴2016年认股权证及牛熊证市场展望。
--14:30 罗兵咸永道2016年财政预算案前瞻。
--15:30 新加坡银行上半年经济及投资前景展望。
================== 近期重要政经消息=================
1月7日（周四）
-- 年年卡 首日挂牌。
-- 迅销 公布首季度业绩。
-- 公布12月外汇储备资产数字。
--10:00 麦格理投资市场展望记者会。
--10:00 汇丰中国翔龙基金 持有人大会。
--14:30 中国民生投资和上置集团 联合记者会。
1月8日（周五）
-- 金利通 公布中期业绩。
--10:00 滨海投资 股东特别大会。
--15:00 施伯乐策略控股 股东特别大会。
1月14日（周四）
-- 公布12月底止外汇基金境外资产。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。