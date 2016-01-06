《汇市简讯》美元兑韩元受到人民币疲弱及朝鲜地震的双重影响

0217GMT * 美元兑韩元受到人民币疲弱及朝鲜地震的双重影响 * 汇价一度冲上1,195.3的高位，最新报1194.1-1194.6 * 据称韩国央行在1,195出手打压，但持续怀疑当局干预 * 韩鲜地震加重市场不安情绪 * 无本金交割远期外汇(NDF)最新报1,195.60-1,196.00；韩股下跌0. 52% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)