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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 10:30 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元受到人民币疲弱及朝鲜地震的双重影响

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    * 美元兑韩元受到人民币疲弱及朝鲜地震的双重影响
    * 汇价一度冲上1,195.3的高位，最新报1194.1-1194.6
    * 据称韩国央行在1,195出手打压，但持续怀疑当局干预
    * 韩鲜地震加重市场不安情绪
    * 无本金交割远期外汇(NDF)最新报1,195.60-1,196.00；韩股下跌0.
52%
(完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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