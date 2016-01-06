台湾债市：10年券殖利率早盘走低，股市大跌引空单回补但追价谨慎

路透台北1月6日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三早盘走低。交易员表示，随昨天尾盘殖利率强弹，加上台股指数跌破8,000点整数关卡，引爆空单积极回补，带动殖利率往下杀。

他们并指出，台股再走低资金涌入债市，且早盘有大型金融机构进场买进；惟10年券殖利率跌至1.02%下方，多单追价显得谨慎，而空单大部分已先行回补，料短线殖利率不易跌破1%。

〞昨天殖利率怎么上去，今天就怎么下来，我们早盘已经获利了结了。〞一位大型商银交易员说。

他表示，昨天随殖利率强弹进场抢进的大型银行，今天早盘纷纷获利了结，且因殖利率走低，买盘追价力道减弱，短线除非有重大利多出笼，否则殖利率不易跌破1%。

一位大型公股银行主管表示，今天观察重点仍是股市的表现，倘若股市持续不振殖利率还有往下测的压力，但不易跌破1.0%整数关卡。

美国长期公债收益率周二上扬，因对全球成长的忧虑缓解，导致交易商卖出部分避险的美国公债，而周五美国就业数据公布前的谨慎情绪使公债收益率陷于狭窄区间内。

交易员预估，今日五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.63%，10年券104/12期殖利率区间则在1.00-1.05%间。

本地时间10:46时，五年券104/13期跌1.75基点至0.6025%；10年券104/12跌3.6个基点，至1.0140%。台股台股加权指数 则跌1.46%。

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